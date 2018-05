Grave incidente stradale nella mattinata di martedì in Friuli dove un giovane militare statunitense in servizio nel nostro Paese è stato travolto da un furgone in strada mentre stava facendo un giro sulla sua bicicletta. L'episodio poco prima delle 7.30 di oggi, lungo le strade di Roveredo in Piano, in località Tornielli, in provincia di Pordenone. Il giovane soldato di 26 anni che lavora nella base militare Usaf di Aviano, A.D. le sue iniziali, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale ma le sue condizioni sono considerate molto critiche dai medici. L'uomo infatti ha subito traumi multipli, riportando ferite molto serie.

L'incidente nei pressi dell'aeroporto Pagliano e Gori quando un furgoncino guidato da un uomo di Budoia di 75 anni ha travolto in pieno il ciclista, lasciandolo esanime sull'asfalto. Dopo la chiamata di emergenza, dalla centrale Sores di Palmanova è stato fatto alzare in volo un elicottero dalla elibase di Campoformido. I sanitari dell'elisoccorso hanno dovuto eseguito manovre avanzate di rianimazione sul posto per poter stabilizzare il 26enne e poi trasportarlo in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nella struttura l'uomo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e, secondo i medici, è ancora in pericolo di vita. Sull'incidente stradale indagano ora i Carabinieri che dovranno chiarire l'esatta dinamica dei fatti.