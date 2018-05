Fred è un cane di dieci anni di razza labrador che vive nel Mountfichet Castle, elegante residenza che si trova a Stansted, nell'Essex, Regno Unito. È un cane diventato “famoso” sul web per aver “adottato” nove piccoli anatroccoli rimasti senza mamma. Il rapporto speciale nato tra l’animale a quattro zampe e i nove anatroccoli orfani della mamma è stato rivelato dallo stesso castello inglese, che sui propri social ha pubblicato le tenere immagini di questi animali. I nove anatroccoli erano stati trovati a vagare senza meta all'interno della residenza dallo staff del castello. Soli e senza nessuna guida, i dipendenti hanno deciso di portarli all'interno per proteggerli e in loro aiuto a sorpresa è arrivato proprio Fred, che non appena li ha visti li ha presi con sé e da allora non li lascia soli un momento comportandosi come un papà.

“Gli anatroccoli adorano Fred”, ha fatto sapere lo staff del Mountfichet Castle. “Si fidano di lui, gli salgono in groppa e lo seguono nello stagno del castello per una nuotata”, hanno aggiunto. Un breve video pubblicato sulla pagina Facebook del castello è stato visualizzato oltre quarantamila volte e ha ottenuto centinaia di “mi piace” e commenti.