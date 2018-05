in foto: Léa Lhullier, 15 anni. Léa Lhullier, 15 anni.

A pochi giorni dal ritrovamento del corpo senza vita di Angelique Six, la 13enne stuprata e uccisa da un uomo di 45 anni, la Francia ripiomba nell'ansia e nell'apprensione per un'altra minorenne, di cui da giorni si sono perse le tracce. Si tratta di Léa Lhullier, 15 anni, scomparsa dallo scorso mercoledì 25 aprile dalla sua casa di Grenoble, dove viveva insieme agli ospiti di una comunità per minori. La polizia ha diramato una richiesta di aiuto a tutta la Nazione per unire le forze alla ricerca dell'adolescente. La notizia è rimbalzata sulla stampa locale e internazionale dopo i recenti fatti di cronaca legati a vicende di pedofilia.

Stando a quanto riferito dalla polizia locale, la ragazza si era allontanata insieme ad altre due amiche, che però sono state rintracciate qualche ora più tardi, ma non sono riuscite a dare nessuna informazione sul suo conto. Lea è alta 1,55 m, magra, con lunghi capelli castani e occhi azzurri. Era vestita con pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche e azzurre. Intanto, proprio nelle ultime ore, quando tutto il Paese è con il fiato sospeso in attesa di conoscere gli sviluppi di questa vicenda, l'opinione pubblica ha dato l'ultimo saluto ad Angelique Six, la 13enne violentata e soffocata a morte da David Ramault, un uomo che qualche anno prima era finito in carcere proprio con l'accusa di pedofilia e stupro. Nel corso della cerimonia di addio alla piccola, un vicino ha detto: "Siamo qui per essere vicini ai suoi genitori e ribadire che non la dimenticheremo mai. Una cosa del genere non dovrebbe ripetersi più".