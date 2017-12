Uno scuolabus è stato investito da un treno nei pressi di Perpignan, nel sud-est della Francia, non distante dal confine spagnolo. Stando a quanto riferito da TF1, il bilancio provvisorio è di 4 morti e 7 feriti gravi. L'incidente è avvenuto nel comune di Millas, sull'asse ferroviario Perpignan-Villefranche de Conflent, intorno alle 16.00: lo stesso passaggio a livello era stato in passato il teatro di incidenti ferroviari di minore entità. I morti, precisa TF1, sono tutti studenti. Le vittime erano tutte a bordo dello scuolabus che trasportava studenti in maggioranza tra i 13 e i 17 anni. Il più giovane dei feriti, scrive Bfm sul suo sito internet, ha 8 anni. In un tweet la ministra francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, ha dichiarato: "Profondo cordoglio per il terribile incidente a Millas, nel dipartimento dei Pirenei-Orientali. I soccorsi e i servizi dello Stato sono pienamente mobilitati. Mi sto recando sul posto immediatamente".

Stando alle prime informazioni – ancora da verificare – sembrerebbe che lo scuolabus abbia tentato di attraversare i binari mentre le sbarre del passaggio a livello si stavano abbassando. Rimasto incastrato, il veicolo è stato travolto pochi secondi dopo dal passaggio di un treno regionale TER, che nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. Secondo alcune testimonianze il bus sarebbe stato tagliato in due dalla collisione.

Lo scuolabus stava trasportando i piccoli studenti della scuola di Millas e dei comuni di Saint-Féliu-d'Amont e Saint-Féliu-d'Avall. Subito dopo l'impatto è stato dato l'allarme e sul posto si sono rapidamente portate diverse squadre di vigili del fuoco, ambulanze e polizia, oltre a un elicottero che ha trasportato nel più breve tempo possibile le vittime nell'ospedale di Perpignan, distante una ventina di chilometri dal luogo dell'incidente. Sono inoltre in corso i rilievi per determinare le cause della tragedia.