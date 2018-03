Paura nel sud della Francia, a Trebes, dove un uomo pesantemente armato avrebbe catturato diverse persone e le tiene ostaggio in un supermercato. Sono stati anche sparati colpi di arma da fuoco contro due agenti: almeno un poliziotto sarebbe rimasto ferito. In un primo momento fonti giornalistiche avevamo parlato di una rapina ma poi lo stesso sequestratore avrebbe detto di appartenere all’Isis. Secondo alcune fonti l’aggressore avrebbe detto anche di avere agito “per vendicare la Siria”. Il sequestratore avrebbe anche gridato “Allah Akbar” dopo aver sparato contro i poliziotti e prima di entrare nel supermercato “Super U”. Sarebbe armato di diverse bombe a mano. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Trèbes, Eric Menassi, citato dal quotidiano La Depeche du Midi, almeno un dipendente del supermercato sarebbe rimasto ucciso.

Operazione della polizia in corso – La polizia ha isolato la zona e la prefettura invita a non avvicinarsi. Nel comune francese nel dipartimento dell’Aude è in corso un’operazione di polizia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno chiedendo anche che non vengano diffuse notizie false. L’operazione è stata inoltre confermata dalla prefettura di Aude. Il primo ministro francese, Édouard Philippe, ha parlato di “situazione seria” in relazione alla presa d'ostaggi.

Colpi di arma da fuoco contro poliziotti a Carcassonne – Quasi contemporaneamente all’episodio di Trèbes – il sequestratore secondo fonti locali è entrato nel supermercato alle 11.15 – alcuni colpi erano stati esplosi contro alcuni poliziotti poco lontano, a Carcassonne, nei Pirenei francesi. Secondo una fonte informata sui fatti, un agente sarebbe stato ferito mentre faceva jogging con tre colleghi, che stavano per rientrare in una base, quando l'uomo armato avrebbe aperto il fuoco dalla sua auto. Yves Lefebvre, sindacalista della polizia, intervistato da Lci, ha detto che l'uomo che ha sparato è probabilmente un “estremista islamico”.