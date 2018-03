Si è trattato di un agguato in piena regola, secondo le autorità francesi, quello avvenuto nella mattinata di venerdì a Colomiers, alla periferia di Tolosa, contro un giornalista e la sua consorte e costato la vita a quest'ultima. Ad essere preso di mira un giornalista azero in esilio in Francia dal 2010, il 39enne Rahim Namazov, che stava viaggiando a bordo della sua auto lungo le strade della cittadina del sud-ovest del Paese. La vettura è stata bersagliata da diversi colpi di arma da fuoco che purtroppo hanno raggiunto la moglie di Namazov, uccidendola e lo stesso giornalista che è rimasto ferito. Secondo quanto si apprende da fonti della polizia citati dai media locai, l'episodio nella primissima mattinata, poco prima delle 9.

Quando i sanitari sono accorsi sul posto per la donna non c'era più niente da fare. Stabilizzato e condotto d'urgenza in ospedale invece Rahim Namazov, raggiunto da diversi proiettili alla schiena e per questo ricoverato in gravissime condizioni. La procura di Tolosa ha confermato l'agguato di Colomiers e ha chiarito che la donna è morta dopo essere stata raggiunta da una pallottola alla testa. Sul caso è stata aperta una indagine che al momento è stata affidata alla polizia giudiziaria di Tolosa. Rahim Namazov era arrivato in Francia otto anni fa dopo essere stato imprigionato, minacciato di morte ed espulso dal suo paese, l'Azerbaijan, per l'attività di giornalistica che svolgeva e in particolare per aver denunciato il regime "repressivo e autoritario" del governo locale e le presunte irregolarità nel voto.