in foto: Interno dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi (Getty).

Ha trovato circa 300mila euro all'improvviso, mentre scavava tra l'immondizia dell'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle di Parigi, e ora potrà trascorrere un Natale indimenticabile. È successo alla fine della scorsa settimana a un clochard francese, protagonista di un vero e proprio colpo di fortuna. Mentre girovagava per il Terminal F2 dello scalo frugando tra i cassonetti dei rifiuti, è la ricostruzione dell'episodio fatto dal quotidiano Le Parisien, il senzatetto si è appoggiato per sbaglio a una porta che dava sui locali di una società di trasporto di fondi, è entrato, ha preso con suo grande stupore un paio di sacchi di banconote e se n'è andato indisturbato. La ricostruzione è stata resa possibile grazie ai video registrati dalle telecamere di sorveglianza.

Del fortunato non si sa nulla, se non che è sulla cinquantina e di tipo europeo. Dopo aver preso il bottino ha fatto perdere le sue tracce. Ciò che è certo è che la somma trovata corrisponde a circa 300mila euro e che l'uomo trascorrere delle feste ricche e felici, mentre gli inquirenti sono ancora impegnati a trovarlo. "È davvero un fatto inusuale. È un vero e proprio furto, ma quest'uomo non ha agito con nessun mezzo criminale, ha usato solo la sua fortuna – ha commentato un portavoce della polizia d'oltralpe -, una combinazione incredibile di circostanze che renderanno il suo Natale diverso. Lo conosciamo tutti di vista, perché si trova spesso in questa zona, ma ovviamente ora non sarà più costretto a venire qui e a rovistare nell'immondizia".