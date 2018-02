Tragedia in Francia. Due elicotteri militari si sono schiantati nei pressi del lago di Carcès, in un dipartimento della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, nel sud del Paese. a circa cinquanta chilometri da Saint-Tropez. Almeno cinque persone sono morte, ci sarebbe anche un disperso, come confermato da una fonte di sicurezza e da un funzionario dell'autorità locale ai media francesi.

I due velivoli si sono schiantati a terra tra Cabasse e Carcès, nella regione del Var, poco prima delle 9. Non è ancora chiaro che cosa abbia causato la collisione. I soccorsi sono sul posto, così come le ricerche per ritrovare la sesta persona che era a bordo. Secondo una notizia fornita dalla prefettura i due elicotteri appartengono alla Scuola di aviazione leggera dell’Esercito (EALAT) e sarebbero due Gazelle, un modello monoturbina con rotore a tre pale, progettato in Francia alla fine degli anni Sessanta.

La ministra della Difesa, Florence Parly, sarà posto nelle prossime ore. La base militare di Cannet des Maures ospita la scuola Ealat, ma anche un centro di formazione franco-tedesco e il centro di formazione interforze NH90. Con 82 apparecchi, circa 15 mila ore di volo annuali e 5 diverse nazionalità rappresentate, è la terza piattaforma aeronautica militare del Paese.