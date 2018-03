Attimi di tensione al confine tra Francia e Italia dove nella mattinata di oggi, giovedì 29 marzo, un'auto ha tentato di investire alcuni militari francesi a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere e vicino Grenoble, nei pressi della caserma dove alloggia il 7° battaglione di cacciatori alpini. L'individuo alla guida del veicolo, una Peugeot 207 nera, è fuggito dopo aver insultato un secondo gruppo di soldati, che ora hanno cominciato una vera e propria caccia all'uomo in tutta la regione, dove le scuole sono state blindate. Il sindaco del paese Jean-Luc Corbet ha detto alla radio France Info che i bambini di tutti gli istituti della zona sono confinati nelle classi, asili compresi, e che sono tutti guardati a vista. Nessuno può entrare o uscire fino a nuovo ordine. Non si registrano al momento feriti e gli inquirenti sono ancora cauti nel definire l'attacco di stampo terroristico.

Il gruppo di militari aveva appena cominciato a fare jogging, tra le 08:30 e le 9, vicino alla loro caserma. Il conducente del veicolo, che proveniva dalla direzione opposta al gruppo, ha gridato contro di loro degli insulti e poi li ha puntati. Gli uomini sono riusciti a salvarsi, evitando l'investimento, solo gettandosi in un fosso. Dalle prime informazioni non sono chiare le motivazioni dell'attentatore, ancora in fuga. Per trovarlo sono state dispiegate diverse pattuglie nella zona. I militari hanno fornito descrizioni piuttosto precise, compreso il numero di targa del veicolo. Secondo il quotidiano locale Le Dauphiné Libéré, si tratterrebbe di un atto deliberato ma che ancora è presto per parlare di terrorismo per cui il condizionale è d'obbligo.

La Francia, dunque, ripiomba nella paura a pochi giorni dall'attacco di Carcassone, dove un giovane di origine marocchina, Redouane Lakdim, legato all'Isis, aveva esploso alcuni colpi contro un gruppo di militari, per poi asserragliarsi all'interno di un supermercato con ostaggi nella vicina Trèbes.