Arnaud Beltrame, l'ufficiale della gendarmeria francese che ieri si è offerto di sostituirsi a un ostaggio nel supermercato di Trébes, dove un terrorista stava compiendo un attentato, non aveva figli ma lascia una moglie, che ha sposato poco prima che il suo cuore cessasse di battere. L'uomo stava programmando da mesi il suo matrimonio insieme a un sacerdote, che nel corso della notte l'ha celebrato con rito religioso. Con quello civile Arnaud e Marielle erano già convolati a nozze.

Stando a quanto riporta Le Monde la coppia e padre Jean-Baptiste avevano programmato le nozze in chiesa per giugno. Ieri notte, quando le condizioni del gendarme sono peggiorate, il prete ha fatto di tutto affinché potesse esaudire il suo desiderio più grande, quello di sposare la donna che amava. Così, poco prima di dargli l'estrema unzione, il sacerdote ha unito la coppia in matrimonio. Pochi minuti dopo Arnaud Beltrame è deceduto.

Alcune ore prima, durante le complicate fasi del sequestro in un supermercato poco distante, l'ufficiale di gendarmeria francese, 44 anni, si era consegnato a Redoaune Lakdim, il giovane terrorista franco-marocchino, autore di un agguato in seguito rivendicato dallo Stato Islamico. Il tenente colonnello, in particolare, si era offerto di sostituirsi a una donna rimasta ostaggio del terrorista. Il gendarme ha poi lasciato il suo cellulare aperto su un tavolo permettendo ai suoi colleghi delle forze speciali, fuori dal supermercato, di comprendere cosa stesse accadendo all'interno. Quando hanno capito che il terrorista stava sparando al gendarme, le "teste di cuoio" hanno lanciato l'assalto in cui l'attentatore è stato ucciso.

Cedric, fratello di Arnaud , questa mattina ha così commentato il suo atto di eroismo: "Ha dato la sua vita per uno sconosciuto, sapeva di non avere praticamente alcuna possibilità. Credo che quello che ha fatto vada al di là dell'impegno del suo mestiere. Se ne è andato da eroe". La madre ha aggiunto: "Sapevo che doveva per forza trattarsi di lui. È sempre stato così, lui ha sempre fatto tutto per la patria, da quando è nato".