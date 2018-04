Massima allerta in Francia a Le Mont-Saint-Michel, isolotto nella Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo. In questo momento è in corso l'evacuazione del sito con un importante dispiego di polizia, come si legge sui siti francesi. Su Twitter, i testimoni hanno condiviso le immagini dell'operazione e dell'elicottero che sorvola l'area. Contattato da France 3 Normandy, il sindaco di Mont-Saint-Michel, Yann Galton ha detto che i gendarmi stavano cercando un individuo, che avrebbe minacciato di attaccare la polizia intorno alle 7 del mattino. "Ho intenzione di uccidere poliziotto", avrebbe urlato. I militari hanno aiutato i turisti a lasciare gli alberghi, l'abbazia e tutti i siti del paesino, mentre gli abitanti sono stati invitati a restare in casa.

Il prefetto Jean-Marc Sabathé è anche sul posto. "Un individuo è arrivato in navetta a Mont-Saint-Michel, non sappiamo esattamente quale fosse la sua motivazione, ma ha pronunciato minacce piuttosto specifiche alla polizia davanti ad una caffetteria, prima di fuggire. È stato visto sui bastioni del città" ha detto a franceinfo. Non è chiaro però se l'uomo sia armato. Si è comunque deciso di evacuare l'area "per motivi di sicurezza". Secondo i testimoni che lo hanno visto, si sarebbe presentato "come un animatore di strada che aveva materiale in una borsa. Nessuno ha però verificato quale fosse questo materiale", ha detto il prefetto. "Un importante dispositivo di sicurezza è stato messo in atto, mobilitando 50 gendarmi e un elicottero" ha aggiunto Jean-Marc Sabathé, che ha poi assicurato che "il sito dovrebbe riaprire nel primo pomeriggio" precisando che "abbiamo la quasi certezza che il sospetto non si trova più al Monte". "