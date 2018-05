Un bambino francese di appena 5 anni è riuscito a chiamare i soccorsi per telefono e a guidare un'ambulanza fino a casa sua, salvando così la vita del suo papà che era caduto in stato di incoscienza causato da coma diabetico. È avvenuto a Glos-la-Ferriere, in Normandia. “Mi sa che mio papà è morto. È a letto, fa le bolle". Questa la chiamata che gli operatori del 17 francese (l'equivalente transalpino del nostro 118) hanno ricevuto domenica sera. Subito si sono accorti che dall’altro capo del telefono c’era un bimbo. Superati i primi attimi di concitazione, gli operatori l’hanno tenuto al telefono per 40 minuti, facendosi dare tutte le informazioni utili per localizzare l’abitazione. Il piccolo infatti non è stato capace di fornire loro un indirizzo e nemmeno il proprio cognome. Nonostante ciò, è riuscito a indirizzarli in qualche modo verso la propria abitazione.

“Siamo alla terza casa” ha provato a spiegare il piccolo, non sapendo indicare l’indirizzo con il civico. Gli agenti, a quel punto, gli hanno chiesto di uscire sul ciglio di casa e di agitare le mani non appena avesse sentito le sirene dell’ambulanza. L'uomo, 44 anni, è stato trovato in coma, ma ancora vivo. Subito trasportato in ospedale, è stato dichiarato fuori pericolo. Il bambino, invece, è stato affidato dalla madre. I suoi genitori sono infatti separati. "Al telefono il bambino è stato molto calmo – ha dichiarato il colonnello Pierre Baillargeat, che ha seguito le operazioni – e anche se era molto preoccupato per ciò che stava accandendo al padre ha mantenuto un atteggiamento molto rigoroso".