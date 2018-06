La polizia francese ha tratto in arresto una coppia di genitori a ben 31 anni di distanza dal ritrovamento del cadavere della figlia di 4 anni, che non era mai stata identificata e di cui non era mai stata denunciata la scomparsa. Un autentico "cold case", che è stato risolto grazie a un esame del Dna che ha collegato il caso degli anni Ottanta a uno più recente, in cui era coinvolto il fratello.

Il corpo mutilato della bambina, di cui oggi si conosce il nome, Inass, ma che era stata ribattezzata la "piccola martire della A10", era stato trovato sul ciglio dell'autostrada vicino Blois nel centro della Francia nell'agosto del 1987. Il padre e la madre, adesso 60enni, e di cui non sono state diffuse le identità, sono stati rintracciati tramite il Dna del fratello che era stato fermato per una vicenda giudiziaria, non legata alla scomparsa della piccola, nel 2012.

L'uomo e la donna sono stati arrestati il 12 giugno e ora sono detenuti in carcere a Orléans. I due saranno ascoltati oggi dai magistrati. Sono accusati di omicidio, occultamento di cadavere e violenza abituale su un minore. All'epoca dei fatti l'esame autoptico rivelò anni di abusi, sevizie, bruciature, ossa rotte e addirittura morsi. Gli investigatori parlarono di "antropofagia".