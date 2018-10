La catena di distribuzione NaturaSì ha lanciato un avviso ai propri clienti per un immediato richiamo dal mercato di un lotto del prodotto dolciario Cioccobì fondente con riso soffiato biologico "Baule Volante" a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori. Il prodotto interessato dal richiamo è venduto a marchio Baule Volante in confezioni da 25 grammi. In particolare il lotto oggetto dell'avviso è quello con termine minimo di conservazione fissato al 12 gennaio 2020. Il ritiro dagli scaffali, disposto dall'azienda produttrice, si è reso necessario a scopo precauzionale dopo la segnalazione della presenza di alcuni frammenti di plastica dura all'interno di alcune confezioni del lotto interessato.

Lo snack richiamato è stato prodotto per la società Baule Volante dalla ditta dolciaria Eco-Bio Alimentare di Mihai Vasile, nel proprio stabilimento di via dell’Artigianato 2B a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. Nell'avviso, NaturaSì chiede a tutti gli acquirenti di controllare le scorte in casa e in caso di acquisto di non consumare il prodotto suddetto ma di restituirlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi.