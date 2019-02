Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata poco fa tra Messico e Guatemala. La scossa, di magnitudo 6.5, ha colpito in particolare il Chiapas, regione meridionale del Messico, secondo l’ U.S. Geological Survey (USGS). Il sisma è avvenuto sulla costa: l’epicentro è stato localizzato nel distretto di Puerto Madero, mentre l’ipocentro a 67.9 km di profondità alle 10.14 ora locale (le 17.14 in Italia). Lievi scosse di assestamento si sono sentite nel centro di Città del Messico. Il terremoto sarebbe stato avvertito fino a San Salvador, secondo quanto un testimone ha detto alla Reuters.

Secondo il Servizio sismologico nazionale messicano, il terremoto ha avuto come epicentro un'area situata a 40 chilometri a sud-ovest di Ciudad Hidalgo, nel Chiapas, al confine con l'America centrale. In alcune zone della capitale messicana è stato attivato l'allarme sismico e ci sono state alcune evacuazioni, ma pare che la maggior parte dei cittadini non ha neanche udito le sirene. La situazione nella metropoli è ora nella normalità. Al momento non sono state segnalate vittime o danni gravi.