Stefano Vanin se n'è andato a soli 39 anni ucciso da un male incurabile, contro il quale ha lottato fino a quando le forze non l’hanno abbandonato. Ha lasciato due splendidi bambini e un'amorevole moglie che lo ha assistito fino all'ultimo respiro. Mogliano Veneto è sotto choc per la scomparsa nelle scorse ore del padre di famiglia, magazziniere e cartongessista in molteplici aziende sia del trevigiano che del veneziano (principalmente a Casale sul Sile, Scorzè e Gardignano). Stefano risiedeva con la famiglia in via Trieste, in Quartiere Ovest: se n’è andato ieri sera, intorno alle 20, all’hospice la Casa dei Gelsi a Santa Bona di Treviso assistito dai familiari.

Vanin aveva accusato i primi sintomi del tumore alla fine dello scorso agosto con forti dolori di testa. Da lì erano seguiti gli esami clinici che avevano dato la tremenda diagnosi di una neoplasia al cervello. Ma Stefano non si era dato per vinto e nel mese di settembre si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Intervento seguito da un primo ciclo di chemioterapie, che sembrava aver portato all'esito sperato. Ma il cancro che gli era stato diagnosticato si è però ripresentato in breve tempo, questa volta in maniera definitiva e nemmeno le cure della Casa dei Gelsi di Treviso han potuto fare qualcosa per il 38enne che ha comunque lottato fino all'ultimo. I funerali si terranno lunedì alle 15 a Mogliano presso la Chiesa del Sacro Cuore, mentre domenica alle 19.30 verrà celebrato il rosario a sua memoria. Lascia nel dolore la moglie Anna, 34 anni, più un figlio di 13 anni e una figlia di 10.