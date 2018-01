Un potente terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito l'Afghanistan settentrionale. La scossa è avvertito fino a New Delhi, in India, e anche in Pakistan e verso la Cina. A Islamabad sono state registrate scene di panico con residenti fuggiti da scuole e uffici pubblici. Le autorità afgane temono che il sisma abbia causato vittime e anche se non ci sono dati ufficiali, alcuni siti locali riferiscono di una ragazza morta nel villaggio di Lasbela, nella provincia del Baluchistan in Pakistan, per il crollo del tetto della sua casa e di almeno 9 feriti, ha detto il funzionario del governo locale Izat Nazir Baluch. La notizia è riportata anche dall'INGV, che corregge la magnitudo a 6.2 gradi della scala Richter.

L'Istituto Geologico Usa (Usgs) precisa che il terremoto si è verificato al confine settentrionale dell'Afghanistan con il Tajikistan, nelle montagne dell'Hindu Kush, a una profondità di 191 chilometri. L'epicentro è vicino al Distretto di Jurm, colpito da un devastante terremoto di magnitudo 7,5 nell'ottobre 2015 che ha provocato frane e edifici appiattiti, uccidendo oltre 380 persone in tutta la regione.