Incubo spray urticante in discoteca. Un nuovo episodio si è verificato nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, quando alla "Capannina" di Forte dei Marmi (Lucca) si stava svolgendo la festa di Befana. Qualcuno, come avvenuto già in un’altra occasione in estate, deve aver spruzzato nel locale uno spray al peperoncino utilizzando una bomboletta introdotta furtivamente dall’esterno. Sono state quattro le persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso per problemi agli occhi e gola infiammata, ovvero i sintomi tipici dell'inalazione da spray urticante. Si tratta di quattro giovani, due uomini e due donne, che fortunatamente non hanno riportato seri danni. Nessuno dei quattro è stato refertato. Oltre a loro, diversi ragazzi sono usciti dal locale per poi rientrare e proseguire la serata quando i sintomi si sono alleviati.

Un episodio simile in estate aveva scatenato il panico nella discoteca – L’episodio è avvenuto intorno alle 2.10 della scorsa notte: da quanto emerso, alcuni giovani hanno trovato a terra una bomboletta spray al peperoncino e l’hanno consegnata alla polizia. Fuori dalla "Capannina" sono intervenute anche delle ambulanze. Sono attualmente in corso accertamenti e indagini per ricostruire la dinamica e identificare gli autori del gesto. Un episodio simile, sempre nel celebre locale di Forte dei Marmi, si era verificato a fine agosto, quando lo spray urticante aveva scatenato il panico e il fuggi fuggi generale. In quella occasione alcune persone, temendo un attentato, scapparono persino sul tetto del locale.