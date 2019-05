Incidente stradale spettacolare e fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Un giovane al volante della sua costosa Cadillac ha improvvisamente sbandato, perdendo il controllo del suo veicolo che prima ha sfondato un basso muro di cinta di un albergo del posto con relativa siepe e poi ha proseguito la corsa finendo addirittura nella piscina dell'hotel. L'episodio, avvenuto sabato mattina intorno alle 7.30 in un albergo a quattro stelle del lungomare della cittadina della Versilia, ha visto come protagonista un giovane di 24 anni, Giorgio Bindi, figlio del noto imprenditore del settore dei dessert Bindi di Chiesina Uzzanese che in Versilia ha casa e attività. Singolare anche quanto accaduto poco dopo lo schianto. Il ventiquattrenne, dopo essere finito in piscina con l'auto intestata al padre, una Cadillac nera, infatti è sceso incolume dalla vettura anche se tutto bagnato e come se nulla fosse accaduto si è dileguato con calma andandosene a casa con l'amico che era seduto al suo fianco in auto.

A rintracciarla poco dopo i fatti sono stati gli agenti della polizia municipale del comune toscano che sono intervenuti sul luogo dell'accaduto insieme ai vigili del fuoco. Fortunatamente per nessuno dei due giovani coinvolti ci sono state conseguenze fisiche e nessun altro veicolo o pedone è stato interessato dall'incidente. Il 24enne al volante ha spiegato di aver perso il controllo del mezzo a causa della pioggia mentre cercava di svoltare. Dopo essere stato rintracciato è stato accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per accertamenti e qui sottoposto anche ad esami specifici per stabilire se avesse assunto alcol o droghe. In caso di positività per lui potrebbe scattare anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Diversi i danni invece alla vettura, che è stata tirata fuori dai vigili del fuco solo dopo aver svuotato la piscina, e alla struttura alberghiera che doveva riaprire proprio in queste ore in vista della stagione estiva.