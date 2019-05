Un incidente stradale che si è concluso in maniera decisamente inusuale. Con un’auto di lusso finita nella piscina di un hotel. Un bagno sicuramente fuori programma per il veicolo e per la persona (o le persone) che si trovavano a bordo, di cui non si ha ancora alcuna notizia. Il singolare episodio è avvenuto a Forte dei Marmi, sul lungomare della nota località turistica toscana, in provincia di Lucca. Per la precisione, in uno dei punti più conosciuti della località balneare, davanti alla Capannina. L’auto è finita nella piscina di un hotel della cittadina toscana. La dinamica dell’incidente sembra abbastanza chiara: il veicolo, che sembrerebbe essere una Cadillac, avrebbe prima sfondato il muretto di cinta dell’albergo e poi sarebbe finito nella piscina dell’hotel. Il guidatore sarebbe quindi uscito di strada, finendo contro il muro di recinzione dell’hotel Areion.

La scoperta è stata fatta questa mattina, quando l’auto è stata trovata all’interno della piscina. In mezzo all’acqua, quasi del tutto affondata, come si può vedere in alcuni video che circolano sui social network in queste ore. Sul posto, una volta ricevuta la notizia, sono interventi gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che si sono trovati davanti a una scena piuttosto inusuale. in particolare, i vigili della municipale si sono messi al lavoro per tentare di rintracciare il proprietario, che si è dileguato dopo l’incidente. Anche se finora non si ha ancora alcuna notizia di chi ci fosse alla guida dell’auto, che ha anche perso la targa nell’impatto con il muretto, come si vede in un video. I vigili del fuoco, invece, sono al lavoro per cercare di ‘pescare’ l’auto finita in acqua. E i cittadini di Forte dei Marmi passano e assistono divertiti a questa scena, guardando la Cadillac quasi annegata in piscina.