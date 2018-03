Ha preso la moglie a martellate, riducendola in fin di vita. La donna è ora ricoverata in condizioni disperate all'ospedale di Forlì mentre lui, un uomo polacco di 42 anni, è stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile della Polizia della città romagnola con l'accusa di tentato omicidio, omissione di soccorso e maltrattamenti in famiglia. L'aggressione è avvenuta intorno alle 4,30 della scorsa notte. Durante il ricovero della donna, una 48enne polacca come il marito, residente a Forlì, era emerso che aveva già sporto denuncia raccontando agli uomini delle forze dell'ordine di avere subito violenze domestiche per gelosia da parte del marito.

L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione. Sul pavimento della casa, e in particolar modo sul letto, i poliziotti hanno notato vistose macchie di sangue. Durante l'aggressione, nella camera accanto a quella dei genitori, era presente anche il figlio di 12 anni che, dopo aver ascoltato le urla della madre, ha tentato di prestare soccorso mentre il padre impediva che venisse chiamato il 118. Solo dopo alcune non poche ore l'uomo ha consentito alla moglie di chiamare una sua amica per essere accompagnata al Pronto Soccorso. Il martello è stato ritrovato fuori dall'abitazione nascosto tra delle sterpaglie e ancora sporco di sangue. Le condizioni della donna sono ancora molto gravi, mentre il marito è stato arrestato.