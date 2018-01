Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina, lunedì 22 gennaio, dopo aver perso il controllo della sua moto ed essere finito contro un'auto in sosta. È successo intorno alle 10:30 in via Dragoni in direzione via Monari a Forlì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, che non era entrato a scuola, era in sella alla Ducati Monster 600 del fratello maggiore quando, giunto a un incrocio, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Pare infatti che in prossimità di una intersezione una Fiat 500 condotta da una giovane nell'immettersi avrebbe parzialmente occupato una parte della sede stradale, mentre la moto proveniva dalla direzione opposta. Questo avrebbe provocato una brusca frenata dal parte del giovanissimo centauro, che è poi andato a finire contro una Peogeut, scontrandosi infine contro uno spartitraffico dopo aver fatto un volo di una decina di metri. Pare che nonostante il casco, la vittima abbia riportato un trauma cranico importante, che gli è costata la vita.

Inutili si sono rivelati i soccorsi: il 15enne è deceduto durante la corsa verso l’ospedale. Sul posto anche la Polizia Municipale per dei rilievi particolarmente scrupolosi, al fine di individuare la dinamica che è ancora incerta, così come non viene ancora escluso a priori l'eventuale presenza di un altro veicolo. Via Monari è stata chiusa al traffico per oltre due ore, con disagi consistenti alla circolazione. Il ragazzo frequentava il secondo anno dell'istituto economico Matteucci, ma proprio oggi non era entrato a scuola.