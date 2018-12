Violenza sessuale e pedopornografia, sono questi i pesantissimi reati contestati a un medico forlivese di 56 anni, arrestato nelle scorse ore dagli uomini dalla squadra mobile di Forlì che hanno eseguito un ordine di carcerazione ai suoi danni firmato dal sostituto procuratore Francesca Rago poiché deve scontare tre anni e due mesi di reclusione. Il medico era finito sotto inchiesta nel 2011 dopo che una ragazza aveva sporto denuncia nei sui confronti per aver subito violenza sessuale mentre si trovava ricoverata in una clinica della città romagnola. Sul caso la locale Procura della Repubblica aveva aperto un fascicolo affidando le indagini alla polizia.

Dagli accertamenti investigativi erano emersi però ulteriori e pesanti reati a carico dell'uomo visto che le perquisizioni nella sua abitazione avevano portato al ritrovamento di materiale pedo-pornografico che il professionista conservava di nascosto. Tutto il materiale investigativo raccolto a carico del medico era confluito nello stesso fascicolo che ha portato poi alla condanna. L'uomo è stato rintracciato in casa nel pomeriggio di domenica non senza difficoltà in quanto la convivente e la madre avrebbero cercato di depistare gli agenti sull'ubicazione del ricercato. Una volta scoperto il trucco, i poliziotti sarebbero stati anche aggrediti dalle due donne per le quali è scattata la denuncia.