L'ha portata in una strada isolata, l'ha colpita con un cacciavite e una pinza su più parti del corpo e poi ha tentato di strangolarla con un laccio fino a farla svenire. È finito in manette con l'accusa di lesioni pluriaggravate e porto di oggetti atti ad offendere un ragazzo marocchino di 29 anni, residente a Forlì, per aver aggredito la fidanzata incinta, sua coetanea, accecato dalla gelosia. Dopo averla accusata di essere infedele, perché non aveva risposto ad una sua telefonata, ha reagito come una furia alla negazione di lei. Poi, dopo l'aggressione, l'ha tenuta segregata in una camera d'albergo dell'entroterra per tre giorni per non destare sospetti nei suoi familiari, senza cellulare e minacciandola di uccidere lei e il bambino che porta in grembo. Il fermo è scattato dopo che la ragazza si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Morgagni Pierantoni sabato scorso, 22 dicembre, accompagnata dal suo aguzzino.

Quando ha detto ai sanitari di essersi fatta male cadendo a terra, i medici hanno subito capito che si trattava di una bugia, dal momento che i traumi sul suo corpo non potevano essere compatibili con una dinamica accidentale. Così, hanno chiamato i carabinieri, ai quali la vittima ha confessato di subire violenze da circa due anni ma di non aver mai denunciato per paura di ritorsioni. La ragazza è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni e trasferita in una casa protetta dove potrà riprendersi da questo vero e proprio incubo. Intanto, il gip Monica Galassi ha convalidato l'arresto dell'aggressore e applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Oltre alla testimonianza della fidanzata, le forze dell'ordine hanno ritrovato nella sua macchina il cacciavite, le pinze e un coltello, oltre a tracce di sangue e ciocche di capelli che hanno confermato le accuse a suo carico.