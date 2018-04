“Ragazzi scusate finirei alle 10 ma chiedo di finire mezz'ora prima, cioè adesso. Ho troppo male alle gambe, ho fatto 4 ore e mezza, non ne ho più. Non assegnate altri ordini per favore”. E’ il testo di un sms inviato da un fattorino in bicicletta torinese di Foodora nella chat con i responsabili della società di consegna di pasti a domicilio. A rispondere è Matteo C., all’epoca (aprile 2016) “Head of Operation” di Foodora: “Mi spiace ma abbiamo bisogno di tutti i nostri driver per tutto il turno”.

Quattro ore e mezza in bici è la durata media di una tappa del Giro d’Italia o del Tour de France, solo che stavolta in sella non ci sono ciclisti professionisti allenati per 30mila chilometri all’anno su bolidi di carbonio, ma fattorini con un pesante zaino sulla schiena intenti a pedalare su bici sgangherate al rischio della loro vita, tra auto, tram, semafori e incroci, per portare cibo a domicilio. E’ su messaggi come questo, e molti altri che Fanpage.it ha potuto acquisire, che si fonda la causa che sei riders hanno intentato contro i vertici Foodora: la società tedesca di food delivery aveva improvvisamente interrotto il rapporto di lavoro con i sei dopo le mobilitazioni per ottenere un giusto trattamento economico (all'epoca guadagnavano 5,60 euro all'ora, lordi) e normativo. Il tribunale la scorsa settimana ha ritenuto che i fattorini sono collaboratori autonomi non legati da un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda. Una sentenza così commentata da Giulia Druetta, avvocata dei sei fattorini: "Non è stata fatta giustizia, ci appelleremo a questa sentenza. Forse per cambiare le cose deve scapparci il morto. Questi contratti tolgono dignità ai lavoratori. E' come se tutte le battaglie combattute negli ultimi ottant'anni non contassero più nulla".

in foto: Alcuni dei sei fattorini che hanno fatto causa a Foodora insieme ai loro avvocati.

Manager di Foodora ai fattorini: "Se mi gira il cazzo sono il peggiore"

Ed effettivamente appare curioso che possano essere stati definiti “lavoratori autonomi” i sei fattorini di Foodora. Gli sms che i riders nella causa civile contro il colosso tedesco hanno prodotto come prova per dimostrare la subordinazione sembrano eloquenti. M.F., City Manager di Foodora a Torino, nel giugno del 2016 ordinava con tono perentorio ai lavoratori: “Se io dico che dovete passare prima del turno a prendere le birre mi aspetto che voi veniate prima del turno a prendere le birre. Non è opzionale è obbligatorio. E soprattutto molti di voi non si sono neanche degnati di scrivermi in privato con motivazioni plausibili. (…) Visto che con le buone maniere e l’educazione non ottengo raggiugere il mio risultato sarò breve: chi non passa domani e nei prossimi giorni prima del turno a prendere le birre, vada pure in vacanza. (…) Spero di non dover tornare sull’argomento. Non voglio fare il pezzo di merda. Non lo sono. Ma se mi gira il cazzo vi assicuro che sono il peggiore di tutti. (…) Ci pagano. Dobbiamo distribuirne 1800. (..) prima del turno è obbligatorio prendere le birre”.

E sempre il nome di M.F. è stato citato da un testimone – un ex fattorino – durante il processo: “Nell’agosto 2016 venni convocato da M.F. per parlare delle mie prestazioni e in quell’occasione mi mostrò una classifica dove lui per ‘gioco' aveva scritto il mio nome insieme a quello delle colleghe femmine dicendomi che ero più lento delle femminucce. Nello specifico mi fece vedere il dettaglio delle velocità, delle consegne all’ora e mi disse che se non rispettavo le due consegne all’ora previste sulla base dei loro calcoli, ci sarebbe stata la possibilità di non rinnovarmi il contratto”.

Foodora, dove è l'azienda a scegliere i "sindacalisti"

A capo di Foodora Italia vi è Gianluca Cocco, e dagli sms che Fanpage ha potuto leggere era lui a decretare la parola fine alle “collaborazioni” con alcuni riders “ribelli”, cioè fattorini che avevano osato protestare e tentare di organizzarsi per rivendicare maggiori diritti. Nel farlo, decisero di eleggere dei rappresentanti che facessero da “sindacalisti” nel rapporto con l’azienda. Uno dei fattorini, tuttavia, nell’aprile del 2016 scriveva: “Scusate ma nessuno ha interpellato nessuno per eleggere dei rappresentanti nostri. Non voglio fare il rompi palle ma se mi devo far rappresentare da qualcuno vorrei almeno sapere chi, e poi chi l’ha deciso?”. E’ lo stesso Cocco a rispondere: “Dovrebbero essere Goia e Ruta ma non abbiamo ancora definito completamente. Comunque mi permetto di poterli scegliere io essendo responsabile di Foodora Italia. Tra l’altro sono due tra i veterani della flotta. Vi ricordo che questa è un'azienda”.

I rappresentanti dei lavoratori sarebbero quindi stati scelti dai dirigenti della società. Una situazione che, sommata alle altre, aveva messo in forte agitazione i fattorini, alcuni dei quali avevano deciso di protestare chiedendo migliori condizioni di lavoro. Un ex rider, testimone durante il processo, ha raccontato: “Mi è stato proposto per telefono un contratto con maggiori garanzie e con una stabilità, si trattava di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Mi è stato proposto da Gianluca Cocco, io ho rifiutato perché l’azienda mi aveva chiesto di rivelare i nomi dei rider che avevano partecipato alle assemblee e mi avevano chiesto che cosa dicevano questi nell’assemblea. Il contratto sostanzialmente era subordinato alle notizie che l’azienda mi chiedeva”.

L’11 aprile scorso il Tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato da sei ex fattorini di Foodora, che avevano deciso di intentare una causa civile contro la società tedesca contestando l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro. Il giudice ha ritenuto che i riders di Foodora sono da considerare collaboratori autonomi non legati da un rapporto di lavoro subordinato.