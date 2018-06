Follia a Londra, 16enne accoltellato da due ragazzini in pieno giorno: è in fin di vita

Due ragazzi di 18 e 19 anni hanno accoltellato un sedicenne in pieno giorno a Streatham Hill, una zona nel Sud di Londra. Ignoto il movente dell’assurdo gesto, il sedicenne ora si trova ricoverato in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate e sta lottando tra la vita e la morte. Gli aggressori sono stati arrestati per tentato omicidio.