BORDIGHERA (IMPERIA) – Notte di follia a nel centro di Bordighera. Ieri sera attorno alle 21, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un incendio che era scoppiato sul balcone del terzo piano di una palazzina tra via Aurelia e via Grado. Il padrone di casa, in un primo momento, si era mostrato tranquillo ma, dopo aver aperto la porta ai vigili che hanno rapidamente domato le fiamme, ha dato in forte escandescenza. Prima di tutto se l'è presa con la moglie per non meglio precisati problemi di gelosia, accusandola di essere stata lei ad aver appiccato l'incendio. Poi si è scagliato contro gli stessi pompieri che erano intervenuti per difendere la donna: li ha colpiti con una serie di pugni al volto e allo stomaco e ci si è messo pure il suo cane che ha ferito un pompiere al braccio. Ma la furia dell'uomo non si è esaurita qui: sceso in strada ha iniziato a prendere a testate l'auto della compagna, davanti agli increduli vicini di casa. A questo punto sono intervenuti i carabinieri e l'uomo si è scagliato anche contro di loro che però sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio che ha interessato il terrazzo: l’ipotesi più accreditata è che la natura delle fiamme sia accidentale. Un paio di vigili del fuoco sono dovuti ricorrere alle cure mediche, ma non versano in gravi condizioni.