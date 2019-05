Un folle inseguimento durato almeno una ventina di minuti è andato in scena, la notte tra mercoledì e giovedì intorno alle 2, per le strade e la tangenziale di Modena. A bordo di un’auto, una Bmw, c’erano due giovani del posto di ventitré anni, dietro di loro diverse volanti della polizia. E l’inseguimento a velocità elevata è terminato con l’arresto dei due giovani. Tutto è iniziato da un normale controllo della polizia che i due ragazzi hanno cercato di evitare. I due ventitreenni, infatti, sono scappati quando gli agenti di una volante, notandoli a bordo di un’auto ferma ma col motore acceso, si erano avvicinati a loro. A quel punto è iniziato l’inseguimento. I poliziotti che li avevano avvicinati, insieme ad altre due pattuglie, hanno cominciato a inseguire la Bmw con a bordo i due giovani e durante la corsa, andata avanti appunto per una ventina di minuti, i ragazzi avrebbero anche provato a investire gli agenti. Alla fine le tre auto della polizia sono riuscite ad accerchiare i fuggitivi in un parcheggio pubblico e solo l'impatto con una delle volanti ha fermato la corsa dei giovani modenesi.

Arrestati i due giovani, il ragazzo alla guida positivo all'alcol test – I due ragazzi, finalmente bloccati dagli agenti, sono stati quindi arrestati con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Due poliziotti, infatti, dopo l'inseguimento sono stati medicati al pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni per alcune contusioni. Secondo quanto emerso, il giovane alla guida dell’auto aveva bevuto – è risultato infatti positivo all’alcol test – mentre il passeggero ha precedenti per violenza sessuale ai danni di minore. Nell’auto, di proprietà della madre di uno dei due ragazzi, i poliziotti hanno inoltre trovato alcune dosi di hashish e cocaina.