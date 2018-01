È stato colpito da una scarica da 20mila volt, eppure è sopravvissuto. A distanza di quattro mesi, fa ancora notizia la vicenda di Alberto Baldissin, 23enne, residente a San Polo di Piave, in provincia di Treviso. I fatti, lo scorso 18 settembre. Il giovane si trovava con lo zio presso la O-I Manufacturing Italy di via Vittorio Veneto, a Villotta di Chions, nel pordenonese, azienda leader nel settore della produzione di bottiglie di vetro. I due stavano spostando alcuni container. A un certo punto, lo zio del giovane, Giuseppe, che si trovava ai comandi di un ragno sollevatore, ha azionato il braccio meccanico e inavvertitamente toccato i cavi dell’alta tensione. Un contatto minimo è stato più sufficiente a generare una potente scarica elettrica che ha provocato l’esplosione di uno pneumatico. Alberto Baldissin è stato investito in pieno dalla scossa, mentre era appoggiato su un container. Il 23enne avrebbe praticamente fatto da ponte elettrico ed è stato folgorato, andando due volte in arresto cardiaco.

Alberto ha ricordato quel giorno a Il Gazzettino: “Mentre lo zio stava sul camion e caricava il cassone imbragato, io da terra vi stavo appoggiato con le mani per evitare che cadesse. Non so per quale motivo il metallo del cassone ha fatto arco con i cavi dell'alta tensione senza che venissero toccati. Avete presente quel lampo che si vede nei fumetti quando c'è una scossa elettrica? Per me è stato proprio così -racconta Alberto- Ho avvertito un formicolio potentissimo, dalla punta dei capelli all'ultima unghia del piede. Ricordo di aver urlato, subito dopo ho avvertito un'intensa sensazione di rilassamento. Me l'hanno detto poi: è quella che precede l'arresto cardiaco”.