Diverse persone sono state arrestate stamane dalla Guardia di Finanza. Si tratta di persone – almeno nove – ritenute vicine al clan Romito di Mattinata, in provincia di Foggia. L'accusa nei loro confronti è di detenzione illegale di armi e tentata evasione: secondo quanto emerso, le persone finite in manette avrebbero infatti provato a far scappare dal carcere uno dei boss del clan dopo la morte di Mario Luciano Romito, il presunto capo ucciso nell'agguato del 9 agosto 2017 ad Apricena. In quell’agguato morirono anche il cognato del presunto boss e due contadini incensurati. I provvedimenti di arresto, sia in carcere che ai domiciliari, sono stati emessi dal gip del Tribunale di Foggia al termine delle indagini partite nei mesi successivi all'agguato.

Nell’agosto del 2017 l’agguato al boss Mario Luciano Romito – L'agguato al boss Mario Luciano Romito del 9 agosto 2017 è costato la vita anche a due fratelli che viaggiavano a bordo di un Fiorino. Erano contadini del posto, testimoni involontari di quell’omicidio. L'obiettivo del commando era infatti il presunto boss Mario Luciano Romito, cinquantenne di Manfredonia ritenuto dagli investigatori uno degli esponenti di spicco dell'omonimo clan. Con lui, a bordo della vettura, c'era il cognato Matteo De Palma, che gli faceva da autista. Anche quest'ultimo è morto nell’agguato avvenuto sulla strada provinciale 272 nei pressi della stazione ferroviaria di San Marco in Lamis (Foggia).