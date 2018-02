Una lite tra coniugi è sfociata in dramma nella notte tra giovedì e venerdì nel Foggiano. Al culmine della discussione, l'uomo ha preso un coltello è ha colpito a morte la consorte con diversi fendenti lasciandola esanime in una pozza di sangue. Subito dopo, con la stessa arm, ha cercato di togliersi la vita colpendosi al ventre. È accaduto nelle scorse ore in un'abitazione del comune di Troia. La vittima è la 40enne Federica Ventura, colpita a morte con una decina di fendenti in più parti del corpo dal marito, il 47enne Ferdinando Carella.

L'uomo poi si è piantato il coltello nella pancia nel tentativo di togliersi la vita ed è rimasto gravemente ferito. A lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi, perché allarmati dalle urla provenienti dall'abitazione , sono stati i parenti della coppia che abitano vicino. Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ma la donna era già prima di vita mentre il marito era riverso sul pavimento con ancora il coltello conficcato nell'addome. Il 47enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia. In ospedale l‘uomo è stato ricoverato in condizioni definite gravi dai medici che ora lo sottoporranno ad un delicato intervento chirurgico.

Stando a una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, tutto sarebbe accaduto in nottata quando la coppia, sposata con due figli piccoli di otto e dieci anni, avrebbe avuto l'ennesimo litigio, forse per questioni di gelosia. Secondo quanto si è appreso, però, non ci sono state in passato denunce da parte della vittima e, oltre a normali contrasti della vita di coppia, sembra che non vi fossero segnali evidenti di crisi tra i due coniugi. Sul luogo dell'omicidio anche i carabinieri che ora dovranno stabilire come si siano svolti esattamente i fatti. A questo scopo i militari stanno ascoltando parenti e amici della coppia anche per ricostruire il contesto familiare in cui si è consumato l'omicidio. "Sono circostanze che stiamo cercando di appurare e stiamo sentendo tutte le persone che conoscevano i coniugi Carella. Al momento non possiamo dire altro" hanno dichiarato al comando provinciale dei carabinieri.