Si è presentato normalmente nell'ufficio dove attendevano una pattuglia di guardie giurate e, travestito da vigilantes, è riuscito a farsi consegnare dagli addetti, senza alcuna minaccia o pressione, l'intero incasso dei ticket sanitari pari a oltre 12mila euro. Quella che potrebbe sembrare una scena da film invece è avvenuta realmente nelle scorse ore negli uffici degli Ospedali Riuniti di Foggia. Il furbo rapinatore è entrato in azione nella mattinata di lunedì quando alla cassa ticket dell'asl locale attendevano le vere guardie giurate per consegnare l'incasso. L'uomo probabilmente aveva studiato benissimo le mosse dei veri vigilantes e così li ha anticipati di poco riuscendo a incassare tutto prima del loro arrivo.

Gli addetti dell'ospedale hanno riferito che l'uomo indossava la divisa della ditta che ha l'appalto con gli ospedali foggiani e ha mostrato loro un tesserino della società di vigilanza. Per questo nessuno dei presenti si è accorto che era un impostore o ha sospettato qualcosa consegnandogli direttamente il denaro. L'uomo ha avuto anche tutto il tempo per allontanarsi con tranquillità dalla struttura. Il furto in effetti è stato scoperto solo un paio di ore dopo quando alle casse ticket si è presentata la vera guardia giurata per ritirare il denaro. Agli addetti increduli non è rimasto che chiamare la polizia raccontando l'accaduto. Sull'episodio ora indagano gli agenti della squadra mobile della questura di Foggia per capire anche se l'uomo abbia agito da solo o con complici e se aveva fatto dei sopralluoghi nei giorni precedenti.