Foggia, si ferma in autostrada per un bisogno e precipita in un burrone: 37enne è grave

Il grave incidente la notte scorsa in autostrada vicino al casello di Cerignola Est (Foggia): un 37enne ha fermato l’auto sul ciglio della strada ed è sceso per un bisogno fisiologico, ma nello scavalcare il guardrail non si è accorto che c’era un burrone ed è precipitato. Con lui due amici, che hanno dato l’allarme.