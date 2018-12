Rapinatori armati seminano il terrore durante il torneo di burraco: a Foggia un commando ha fatto irruzione in un circolo derubando le persone presenti in sala dopo averle immobilizzate. È successo sabato sera nel "Burraco team" durante una partita di carte. Nel locale erano presenti dieci soci, sorpresi dai banditi entrati – armi in pugno – nel circolo privato. I rapinatori hanno costretto tutti a tenere le mani in alto mentre rubavano i loro orologi e portafogli. Prima di fuggire via, il commando ha anche rapinato una coppia di pensionati di 80 anni che vive al primo piano della villa dove si trova il circolo.

I ladri sono riusciti ad immobilizzare gli 80enni portando via oggetti preziosi dalla casa. La donna è rimasta ferita in modo lieve dopo aver urtato la testa contro una finestra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stano ricostruendo la dinamica, ascoltando i racconti dei presenti. Stando a quanto riportano i quotidiani locali, il circolo non è dotato di telecamere di sorveglianza, quindi sarà più difficile risalire all'identità dei rapinatori: gli investigatori dovranno visionare le immagini girate dai sistemi di videosorveglianza della zona per avere delle tracce degli autori della rapina nel circolo di burraco.