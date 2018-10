in foto: Immagine di repertorio

Una madre e la figliolette di appena pochi mesi hanno perso la vita tragicamente nelle scorse ore lungo le strade del Foggiano a seguito di un drammatico quanto letale schianto tra diverse vetture che non ha lasciato loro scampo. L'incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì sulla strada provinciale 58 che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo. Due le auto coinvolte nello scontro frontale. Le due vittime, di nazionalità bulgara, infatti viaggiavano a bordo di una vettura che, per motivi ancora tutti da accertare, si è scontrata frontalmente con un un'altra auto che viaggiava in direzione opposta. Un impatto devastante nel quale sono rimaste ferite anche altre cinque persone tra cui il marito e padre delle due vittime che sembra il più grave.

Dopo l'allarme sul posto sono subito accorsi i servizi di emergenza sanitaria e i vigili del fuoco ma purtroppo per la mamma e figlia non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno dovuto dichiararne la morte sul posto. Soccorso e stabilizzato invece l'uomo al volante della vettura su cui le due si trovavano e che è stato poi trasportato d'urgenza e ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Meno gravi le condizioni degli altri quattro feriti, anche loro trasportati in ospedale. Oltre a sanitari del 118 e ai pompieri, sul luogo dello schianto sono intervenuti anche polizia e Carabinieri a cui spetterà il compito ora di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.