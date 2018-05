Non ce l’ha fatta Michele La Torre, il diciannovenne di Monte Sant’Angelo (Foggia) rimasto coinvolto all’alba di domenica in un grave incidente stradale. Il giovane aveva riportato ferite gravissime nell'incidente avvenuto lungo la Provinciale 55, tra i tornanti che collegano la località Macchia a Monte Sant’Angelo. L'impatto, violentissimo, si è verificato intorno alle 5.30 del mattino e ha coinvolto due autovetture: una con a bordo Michele e altri due giovani tra i diciannove e i ventuno anni, l'altra con a bordo due coniugi. Secondo una prima ricostruzione riportata dai quotidiani locali, per cause ancora da accertare il veicolo con i tre giovani sarebbe finito contro l’altro mezzo. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo, del Comando Compagnia di Manfredonia.

Michele era un calciatore della squadra locale. Su Facebook: "Non dimenticheremo mai il tuo sorriso" – A nulla sono valsi gli sforzi dei medici e degli operatori sanitari: il ragazzo è deceduto poco dopo le 12 di oggi. Era ricoverato all'ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (Foggia). “Purtroppo il nostro carissimo Michele non ce l'ha fatta, strappato alla vita troppo giovane, non dimenticheremo mai il tuo sorriso, la tua voglia di fare i tuoi cori la domenica ad incitare la prima squadra. Il cordoglio alla famiglia da parte di tutta la A.s.d. Monte Sant'Angelo Calcio”, è quanto ha scritto su Facebook l'associazione sportiva dilettantistica Monte Sant'Angelo Calcio. Il diciannovenne era un calciatore della squadra locale.