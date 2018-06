Dramma nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 giugno a Vico del Gargano, sulla strada provinciale 144 a pochi chilometri dal comune in provincia di Foggia. A perdere la vita è stato un motociclista, Domenico del Giudice, di 24 anni, travolto e ucciso da un cavallo che circolava incredibilmente libero lungo la carreggiata. La vittima era in sella alla sua Yamaha RS. L'impatto è stato tale che, sia il giovane sia l’animale sono morti sul colpo. A dare l'allarme è stato un automobilista che transitava sul posto che ha notato il corpo dello sfortunato 24enne e, poco oltre, la carcassa della povera bestia. Purtroppo quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo del sinistro per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire al proprietario dell'animale (che era privo di microchip) per capire se sia fuggito da qualche proprietà privata Secondo le prime ricostruzioni, Del Giudice viaggiava in sella alla sua "Yamaha RS" quando si sarebbe improvvisamente trovato di fronte il cavallo che circolava libero al centro strada. Il 24enne – dicono gli inquirenti – avrebbe anche cercato, inutilmente, di evitarlo. A causa dell’impatto il giovane è stato sbalzato dalla motocicletta, finendo esanime sull’asfalto.

Numerosi i messaggi di cordoglio, i ricordi e le testimonianze di parenti, amici e conoscenti pubblicati sulla pagina Facebook di Domenico. “Buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti….Alla fine a lasciarci sono sempre le persone migliori! Buon viaggio amico mio. Domenico!“ scrive Mary. “Non posso credere a questa bruttissima notizia , eri un ragazzo speciale pieno di progetti per il futuro . Non doveva andare osi. Buon viaggio mio bellissimo angelo“ è il messaggio di Cassandra.