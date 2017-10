Un uomo di settantanove anni avrebbe abusato per molto tempo di un bambino e lo avrebbe minacciato dicendogli che “per lui sarebbero stati guai” se avesse rivelato il loro “segreto”. È accaduto nel Foggiano, dove l’uomo accusato di abusi è ora finito in manette. Il bambino avrebbe subito violenze da parte dell’uomo, vicino di casa della sua famiglia, da quando aveva sette anni. In cambio del loro “segreto”, da quanto emerso, l’uomo regalava al bambino caramelle e brioche e anche piccole somme di denaro. Approfittava in questo modo della situazione di necessità del piccolo, sia in relazione al grave disagio socio ambientale, sia a quello economico vissuto dal nucleo familiare di appartenenza. Entrambi i genitori del bambino erano affetti da problemi di alcolismo e in precarie condizioni economiche. Nel settembre del 2013, a causa di questa situazione di disagio, il piccolo è stato affidato a una casa famiglia.

Il 79enne è finito agli arresti domiciliari – Dopo tre anni sono emersi gli abusi sessuali che il piccolo ha raccontato di aver subito da parte del vicino di casa, un uomo che appunto “lo avrebbe costretto a pratiche sessuali”. Da quel momento il Tribunale per i minorenni di Bari ha vietato il rientro del piccolo in famiglia. Il settantanovenne è stato posto agli arresti domiciliari dalla polizia di Stato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, per violenza sessuale aggravata e continuata, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne.