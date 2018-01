Ottocentoquarantasette famiglie di Foggia sono ancora in attesa di ricevere il contributo regionale per il pagamento dell'affitto. Da settimane nella città garganica è in atto un braccio di ferro tra amministrazione comunale e Regione Puglia e a farne le spese, come sempre accade, sono i cittadini: "Siamo stremati, senza quell'aiuto economico fatichiamo ad andare avanti", dice una donna a Fanpage, segnalando che gli oltre 450mila euro stanziati da Bari sarebbero già nelle disponibilità comunali, e che ora occorrerebbe distribuire quei fondi ai nuclei familiari che ne hanno diritto.

Carlo Dicesare, dirigente comunale, ha fatto sapere nei giorni scorsi: "Dalla Regione non ci è ancora pervenuto nulla”. Da Bari, però, sarebbero stati già stanziati 455mila euro, ai quali vanno aggiunti 91mila euro di cofinanziamento comunale e 282mila euro di premialità: oltre 800mila euro, quindi, in totale. L'elargizione massima a famiglia è di 1200 euro annuali (100 euro al mese). Non molto, ma comunque fondamentale per 847 famiglie.

Dopo le aspre polemiche dei giorni scorsi sulla vicenda è intervenuto Alfonso Pisicchio, assessore alle politiche abitative della Regione Puglia: "I fondi ci sono e per il Comune di Foggia, come si evince dagli atti (determina dirigenziale n. 346 del 5 dicembre 2017) gli uffici regionali hanno già provveduto alla liquidazione e al pagamento di 455.681,16 euro. Voglio ricordare che già da questa estate abbiamo stanziato somme destinate proprio al contributo dei canoni di locazione perché siamo consapevoli delle richieste pressanti e legittime che giungono da tutte le comunità pugliesi”.

I soldi, dunque, sarebbero già disponibili al Comune, circostanza confermata anche dall'assessore al Bilancio della Regione, che in un post su Facebook ha pubblicato la prova del versamento effettuato: "Gli uffici della Ragioneria della Regione Puglia hanno lavorato e trasmesso il 18 dicembre scorso il mandato di pagamento (nella foto, la quietanza) che risulta arrivato al Comune di Foggia due giorni dopo, in tempo utile per mantenere gli impegni che si saldano su un portafogli, quest’anno, alimentato esclusivamente da risorse regionali. Si tratta del mandato numero 25857 e, non risultando alcuna restituzione agli uffici regionali, le risorse sono regolarmente nella disponibilità del Comune di Foggia come degli altri Comuni ad alta tensione abitativa. Spero che oggi stesso sia diffusa una nota di chiarimento dell’Amministrazione comunale di Foggia su una questione che riguarda la dignità della vita di tante famiglie foggiane, che non devono essere sballottate da un ufficio all’altro per elemosinare soldi di cui hanno diritto".