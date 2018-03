Dopo Flixbus arriva anche Flixtrain: la compagnia di trasporti a basso costo e celebre per la sua livrea verde si sdoppia e – oltre agli autobus – da qualche giorno ha dato il via a un nuovo servizio di trasporto ferroviario, per il momento destinato alla sola linea tedesca. Amburgo, Dusseldorf e Colonia sono da quattro giorni le prime tratte collegate, ma a partire da aprile i treni verdi collegheranno tutta la Germania. “Bus e ferrovia si completano a vicenda perfettamente. Aggiungendo FlixTrain all’offerta FlixMobility, possiamo offrire opzioni di viaggio a prezzi accessibili ad un numero ancora maggiore di persone”, ha dichiarato in una nota André Schwämmlein, amministratore delegato e co-fondatore di FlixMobility. “Stiamo dimostrando che il viaggio a lunga distanza confortevole non ha bisogno di essere costoso”.

I biglietti Flixtrain potranno essere acquistati online su app e sito. Sulle carrozze saranno disponibili gli stessi servizi dei mezzi che già da tempo vediamo anche sulle nostre strade: servizi film e di Wi-Fi gratuito. Dagli uffici di Flixbus sono convinti che questa sia la migliore alternativa alla circolazione su gomma, soprattutto a quella delle auto: “Siamo sinonimo di viaggi a prezzi accessibili e un’alternativa ecologica all’automobile"“, ha detto Schwämmlein. “L’obiettivo di FlixMobility è persuadere e consentire a più persone di scegliere il trasporto pubblico anche per i lunghi percorsi. Con la nostra rete composta da bus e ferrovia, stiamo creando un nuovo concetto di mobilità sostenibile”.

Dal suo lancio, avvenuto nel 2013, FlixBus ha fatto sapere di aver trasportato oltre 100 milioni di passeggeri grazie a 250mila connessioni giornaliere. La compagnia ha dimostrato una spicata attenzione alla mobilità sostenibile e alla salvaguardia dell'ambiente e consente ai suoi utenti di viaggiare compensando le emissioni di anidride carbonica prodotta, attraverso il pagamento volontario di una piccola quota aggiuntiva sul costo del biglietto, per aiutare a finanziare i progetti certificati di Atmosfair, organizzazione accreditata dalle Nazioni Unite ed impegnata nella tutela del clima e in vari progetti nei Paesi in via di sviluppo.