Avrebbe chiesto 150 mila euro ad un imprenditore per non spifferare alla moglie della loro relazione clandestina. Per questo motivo, una avvenente 42enne trevigiana, Sara Andretta, è stata arrestata dai carabinieri di Padova per estorsione. Lui, un facoltoso industriale di 54 anni, aveva iniziato due mesi fa un rapporto extraconiugale con l'indagata, spendendo circa 30 mila euro tra cene, regali, e alberghi. L'idillio si è poi rotto, per volontà dell'uomo. Lei, che lavorava anche nell’azienda dell’uomo, non l’ha presa troppo bene ed ha minacciato di raccontare tutto alla coniuge: "Dammi 150 mila euro o le racconto tutto". Il 54enne però si è rifiutato di cedere al ricatto e ha denunciato tutto ai carabinieri che in breve hanno identificano la donna e con la collaborazione della vittima hanno organizzato lo scambio di una prima somma di denaro pari a 20.000 euro in contanti.

Nella mattinata di martedì 23 maggio sul luogo dell’appuntamento, un distributore carburanti dell’Alta Padovana, l’imprenditore si è presentato con i soldi, pronto a consegnarli alla donna. La Andreatta non sapeva però che ad osservare lo scambio c’erano carabinieri che hanno subito fermato la donna subito dopo con in possesso la somma di denaro, le cui banconote erano state precedentemente contrassegnate. Sembra che l’azione intimidatrice della 42enne durasse da diverse settimane con minacce fatte a voce e con messaggi al telefonino dell’imprenditore. La donna ora si trova agli arresti domiciliari.