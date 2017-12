E' riuscita a salvarsi fingendosi morta. Si è accasciata per terra dopo aver cercato invano di reagire, senza però riuscire a bloccare la furia dell'uomo. Quando lui, il marito di 71 anni che aveva provato a ucciderla a coltellate mentre dormiva, si è allontanato dalla stanza da letto, si è chiusa dentro a chiave e ha chiamato il figlio al telefono. E' stato quest'ultimo ad avvertire i carabinieri.

La donna, di 61 anni, ha riportato ferite al collo, alle braccia e alle gambe ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Careggi, a Firenze. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il tentato delitto è avvenuto ieri a Borgo San Lorenzo, nel Mugello. L'uomo, spiegano i militari, avrebbe cercato di pugnalare la moglie in preda alla disperazione per una grave malattia che gli era stata diagnosticata il giorno precedente.

Stando a quanto ricostruito, ha fatto irruzione nella camera da letto mentre la moglie riposava, armato di un grosso coltello da cucina. Tra i due è nata uno scontro, fino a quando e l'anziana non è riuscita a salvarsi fingendosi morta. Non è escluso che dopo aver aggredito la moglie l'uomo abbia tentato il suicidio: sul collo ci sono ferite di arma da taglio, certamente auto inflitte. Ora il settantunenne si trova nel carcere di Sollicciano.