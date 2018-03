Probabilmente un giovane americano in vacanza in Italia ricorderà per molto tempo il suo soggiorno a Firenze, ma non per le tante bellezze che ospita la città. Dovrà infatti pagare una multa salata per un gesto compiuto la notte tra lunedì e martedì. Intorno all’1.30 il giovane – si tratta di uno studente ventunenne del New Jersey – ha pensato di calarsi i pantaloni e fare i suoi bisogni in città, per la precisione sotto la monumentale Loggia dei Lanzi, nella bellissima piazza della Signoria. Un gesto irrispettoso che non è passato inosservato: il giovane americano è stato infatti ripreso dalle telecamere mentre faceva pipì davanti a Palazzo Vecchio, a pochi passi dal museo degli Uffizi, ed è stato quindi bloccato dalla polizia municipale.

Il giovane americano in vacanza in Italia dovrà pagare una maximulta per la sua “bravata” – In particolare a fermare il giovane statunitense mentre urinava sul primo gradino della loggia accanto alla statua di Ercole sono stati sia i vigili urbani del distaccamento centrale sia la guardia giurata posta a sorvegliare della Loggia. Quindi il ventunenne è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza. Il conto per l’americano, che si trovava da più di una settimana in vacanza a Firenze con degli amici e che alloggiava in un famoso albergo del centro storico del capoluogo toscano, potrà variare da un minimo di 5000 euro a un massimo di 10000.