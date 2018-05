Macabra scoperta in un appartamento sul Lungarno Soderini, a Firenze. Nel primo pomeriggio di martedì 22 maggio una squadra di vigili del fuoco e poliziotti sono intervenuti in seguito a una segnalazione in una casa e all’interno hanno trovato il corpo mummificato di una anziana donna. La signora, stando ai primi accertamenti del medico legale, sarebbe morta da almeno un mese. Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, la persona trovata senza vita sarebbe una settantottenne di nazionalità austriaca.

Sul corpo della donna non ci sono segni di violenza: sarebbe morta per cause naturali – Ad allertare i vigili del fuoco, subito giunti sul posto a Firenze insieme alla polizia, sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti soprattutto dal forte odore proveniente da quell’appartamento. Dai primi rilievi esterni effettuati sul corpo della donna non ci sarebbero segni di violenza: la settantottenne sarebbe morta, dunque, per cause naturali. Probabilmente nessuno se n’era accorto. Sul cadavere per il momento non è stata disposta l'autopsia.