Era un soldato dell'Esercito Italiano il ragazzo di 22 anni che ieri sera, lunedì 5 febbraio, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno Italo alla stazione di Firenze Rifredi. Stando a quanto riferito dalla questura, il giovane era impegnato nell'operazione "Strade sicure". Joey Stucchi, questo il nome del militare, era originario della provincia di Milano ed è deceduto sul colpo. Non si tratterebbe di suicidio, ma di un terribile incidente.

Stucchi è stato investito poco prima delle 20 da un convoglio in transito. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Ferroviaria, l'incidente è avvenuto all'altezza del binario 3, dove passava il treno Italo 8959 in arrivo da Brescia alla stazione di Santa Maria Novella, e diretto a Napoli. Il ragazzo, secondo le prime ipotesi, sarebbe sceso volontariamente sui binari per attraversarli. A causa dell'incidente è stata subito bloccata la circolazione con pesanti ripercussioni anche alla Stazione di Santa Maria Novella. Solo dopo le 20.30 i treni hanno ripreso a circolare regolarmente su sei dei 9 binari della stazione. I passeggeri dell'Italo 8959 sono stati redistribuiti sui convogli successivi.