Firenze, tir dei rifiuti non si accorge di lei e la travolge: donna muore alla fermata bus

La donna aspettava l’autobus quando, per motivi ancora da chiarire, è avvenuto il dramma. Il camion, impegnato in retromarcia per un manovra, non si è accorto di lei e l’ha travolta. Per la vittima inutili i soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. L’autista del mezzo, 40enne, è stato portato in ospedale, dove sarà sottoposto ad alcol test e drug test.