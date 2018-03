Volevano preparare un tipico piatto italiano e quindi, dopo aver fatto scorta di pasta in un supermercato, sono tornate a casa e hanno pensato di cucinarla mettendola in una pentola senza però aggiungere acqua. Così hanno provocato un principio d'incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Protagoniste dell'episodio, avvenuto domenica pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, sono tre studentesse americane di circa venti anni che convivono nell’appartamento a pochi passi da Ponte Vecchio. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali le fiamme, che sono state subito spente dai vigili del fuoco, hanno danneggiato alcuni mobili della cucina dell’appartamento delle studentesse. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia.

Non sapevano di dover mettere l'acqua nella pentola – Alle forze dell’ordine le tre ragazze hanno spiegato quanto accaduto dicendo che avrebbero appunto voluto cucinare un piatto di pasta ma che non sapevano di dover mettere anche dell’acqua nella pentola. “Credevamo si cucinasse così”, si sono insomma giustificate le tre americane. Spaventate, hanno quindi chiamato i vigili del fuoco pochi minuti dopo aver iniziato a cucinare, quando hanno visto che la pentola ha preso fuoco. Il fumo denso, che fuoriusciva dalla finestra dell'appartamento, aveva allarmato anche i vicini di casa.