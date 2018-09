Aggredita da dietro in strada da uno sconosciuto mentre camminava da sola, trascinata per i capelli in un angolo buio e qui brutalmente stuprata per lunghissimi minuti. È la terribile violenza sessuale di cui è stata vittima nelle scorse ore una giovane studentessa 21enne a Firenze. L'episodio nella notte scorsa quando la ragazza in lacrime e sotto shock è riuscita a chiamare il numero di emergenza della polizia, raccontando l'accaduto e spiegando il posto. Quando la prima volante è arrivata sul luogo, la giovane era ancora lì. Poco dopo è stata accompagnata in ospedale dove le sono state riscontrate lesioni su diverse parti del corpo, i medici le hanno dato una prognosi è di 15 giorni.

In base a quanto riferito da lei stessa alla polizia, l'episodio sarebbe avvenuto intorno all'una della notte tra domenica e lunedì. La 26enne, che si trova nel capoluogo toscano per motivi di studio, stava camminando su una rampa sotto il viadotto del Varlungo, alla periferia sud di Firenze, per raggiungere casa di una amica, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto. L'uomo l'avrebbe strattonata, poi avrebbe iniziato a picchiarla con schiaffi e pugni, infine l’avrebbe trascinata per i capelli per alcuni metri, arrivando infine ad abusare sessualmente di lei. Solo quando è finita la violenza e l'uomo è scappato la 26enne ha potuto prendere il suo telefono e chiamare aiuto. Sull'episodio ora indaga la squadra mobile di Firenze che ha scatenato una caccia all'aggressore.