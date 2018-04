Un giovane americano di ventuno anni è stato accoltellato la notte scorsa all'incrocio tra via dell'Agnolo e via Verdi, nel centro di Firenze. Il ragazzo, che si trova nel capoluogo toscano per motivi di studio, sarebbe stato raggiunto da due fendenti all'altezza dei fianchi che fortunatamente non avrebbero intaccato organi vitali. Soccorso in strada e portato all'ospedale di Careggi, lo studente americano è stato operato d'urgenza e attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi ma, secondo quanto appreso da fonti sanitarie, il ragazzo risponderebbe positivamente alle terapie e non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressore e i suoi amici avevano iniziato a palpeggiare la fidanzata dell'americano – Secondo quanto ricostruito dalla polizia, a colpire il ventunenne nella notte sarebbe stato un altro giovane straniero, forse dell’Est Europa, che lo avrebbe aggredito alle spalle. I due, stando a quanto emerso, avevano iniziato a discutere fuori da un locale perché l’aggressore, insieme ad altri tre ragazzi, aveva iniziato a molestare e palpeggiare la fidanzata del giovane americano. Ben presto la lite sarebbe degenerata e il ragazzo è stato colpito con due coltellate. Sul caso indaga la polizia, che sta cercando di identificare gli autori dell'aggressione anche visionando le immagini delle telecamere della zona.