Non riusciva a dormire perché il marito continuava a russare e alla fine, probabilmente esasperata da quella situazione e a quanto pare anche perché da tempo i rapporti tra i due non erano dei migliori, una donna di cinquantasei anni ha preso un mattarello – di quelli grandi e lunghi in legno usati per stendere la pasta – e ha colpito il marito. Lo ha colpito alla testa mentre lui dormiva procurandogli una vistosa ferita al sopracciglio. L’episodio è accaduto in una abitazione nell’hinterland fiorentino. Poi la donna, all’arrivo degli agenti del commissariato di Sesto Fiorentino, avrebbe ammesso di aver sbagliato ma avrebbe anche parlato di un atteggiamento violento del marito che lei non aveva mai denunciato. Da quanto emerso l’uomo, di sessantuno anni, ormai da tempo si trovava a casa in malattia e la convivenza aveva iniziato a provocare pesanti tensioni di coppia.

Entrambi denunciati: lei per lesioni, lui per maltrattamenti – “Non non ce la facevo più – avrebbe detto la donna ai poliziotti – perché sono esasperata dai suoi atteggiamenti violenti. È tempo ormai che si comporta così”. Anche la figlia della coppia, sentita dagli investigatori, avrebbe confermato la versione della mamma, parlando degli atteggiamenti violenti del padre e del fatto che la madre in passato non lo aveva mai denunciato per paura di eventuali ritorsioni. Intanto, dopo l’aggressione notturna, l’uomo si è fatto curare all'ospedale Careggi mentre la donna è stata denunciata per il reato di lesioni personali aggravate (e il suo mattarello è stato sequestrato). Anche il ferito però, alla luce del racconto della moglie, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.